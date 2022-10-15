مركز حقوقي .. يحذّر من خطورة تفاقم حالات الطلاق في العراق

2022/10/15 | 13:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر نائب رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق المحامي حازم الرديني، اليوم السبت، من خطورة الوضع الاقتصادي المتدهور بالبلد والذي بدوره أثرَّ بشكل كبير ومباشر بتهديم الأُسر العراقية من خلال ازدياد نسب الطلاق بشكل غير مسبوق.

وقال الديني في بيان اليوم، ان عدد حالات الطلاق وصلت قرابة 6000 آلاف حالة لشهر ايلول فقط وبمعدل تسع حالات طلاق في كل ساعة وبواقع خمسة آلاف وتسعمائة وستة وعشرين حالة طلاق شهريا لسنة 2022 وحسب الموقع الرسمي لمجلس القضاء الاعلى.

وبين ان العامل الاقتصادي يشكل مانسبته قرابة 50 بالمئة من حالات الطلاق واخرى بسبب زواج القاصرات والتعامل السيء لمواقع التواصل الاجتماعي، داعيا الحكومة إلى ايجاد الحلول المناسبة للحد من هذه الظاهرة .

ونشر مجلس القضاء الأعلى يوم الخميس الماضي إحصائية الزواج والطلاق لشهر ايلول لسنة 2022 لمحافظات العراق كافة ما عدا اقليم كوردستان.

ووفقا للإحصائية فإن ثلاث محافظات تصدرت أعلى معدل للزواج وهي كل من العاصمة بغداد بجانبيها الكرخ والرصافة، ومحافظة الأنبار.

وتشير الإحصائية أيضا إلى أن ثلاث محافظات ايضا تصدرت حالات الطلاق خلال الشهر الماضي وهي: بغداد بجانبيها ومحافظة البصرة.

وبحسب الإحصائية فإنها سجلت 15،271 عقد زواج، مع تصديق عقود الزواج الواقعة 2،774، بينما كانت حالات تصديق الطلاق الخارجية 3،901، والتفريق بحكم قضائي 1،668.

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