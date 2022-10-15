وفد عسكري رفيع يصِل إلى محافظة ميسان ويضم رئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة

2022/10/15 | 13:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل الى محافظة ميسان، اليوم السبت، وفد عسكري رفيع ضم رئيس اركان الجيش عبد الامير يارالله ونائب قائد العمليات المشتركة عبد الامير الشمري.

و ضم الوفد معاون رئيس اركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية ومديري الهندسة العسكرية في وزارة الدفاع وهيئة الحشد الشعبي.

كما أن “الوفد سيتفقد العمل الكبير الذي يقوم به الجهد الهندسي للجيش العراقي والحشد الشعبي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الرقم 57 لسنة 2022 والخاص بإنشاء سدة ترابية في هور الحويزة على الشريط الحدودي العراقي الايراني والتي تهدف الى ضبط الحدود الدولية”.

كما سيطلع الوفد على الاجراءات الامنية التي تنفذها قيادة عمليات ميسان والقطعات والاجهزة الامنية العاملة تحت امرتها في ضبط الامن الاستقرار في المحافظة مع حماية المنشآت النفطية واهداف البنى التحتية.

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