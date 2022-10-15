2022/10/15 | 13:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك في توفير الرعاية لهما إتش إس إس (فرع أمريكا) و إتش إس إس (فرغ بريطانيا) كان من بين الضيوف المشاركين فيهما داتاريا هوزابل الأمين العام لمنظمة آر إس إس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة تعيّن هندوسيا متطرفاً بمجلس العلاقات بين الأديان) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة تعيّن هندوسيا متطرفاً بمجلس العلاقات بين الأديان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).