اتحاد الصحفيين العرب يعقد المؤتمر العام الـ 14 الثلاثاء المقبل

2022/10/15 | 13:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني يعقد اتحاد الصحفيين العرب مؤتمره العام الرابع عشر فى مقره الدائم بالقاهرة الثلاثاء المقبل، برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، ويستمر يومين .وقال اتحاد الصحفيين العرب، في بيان […]

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