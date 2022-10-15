قيادي في الديموقراطي الكردستاني: يوجد خلاف في البيت الكردي حول انتماء رئيس الجمهورية لطيف رشيد

2022/10/15 | 13:32 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، اليوم السبت، وجود خلاف سياسي جديد في البيت الكردي حتى بعد انتهاء ملف رئاسة الجمهورية.وقال كريم: إن “الكرد الان منقسمين حول انتماء رئيس الجمهورية لطيف رشيد الى اي جهة منهم”، … Readmore

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