أول تصريح للصدر بعد تشكيل الحكومة: الحكومة الجديدة لن تلبي طموح الشعب ولا تتوافق مع مبدأ المجرب لا يجرب

2022/10/15 | 13:32 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أول تصريح للصدر بعد تشكيل الحكومة ..الصدر: الحكومة الجديدة لن تلبي طموح الشعب ولا تتوافق مع مبدأ المجرب لا يجرب ونشدد على رفضنا مشاركة أي من التابعين للتيار الصدري في الحكومات الحالية

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