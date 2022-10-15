السرطان ينتشر بين من هم دون الـ50 عامًا.. هل يتحوّل لوباء عالمي؟

2022/10/15 | 13:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجدت مراجعة جديدة لسجلات تسجيل السرطان، مستقاة من 44 دولة، أن حالات الإصابة بالسرطان المبكر تتزايد بسرعة بالنسبة للقولون والمستقيم و13 نوعًا آخرًا من السرطانات، التي كثير منها يؤثر على الجهاز الهضمي..ما التفاصيل؟

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