2022/10/15 | 13:50 - المصدر: قناة الشرقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استجواب الروبوت الفنان "آي - دا" داخل مجلس اللوردات البريطاني | الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Xa6wOmjnpvU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استجواب الروبوت الفنان "آي - دا" داخل مجلس اللوردات البريطاني | الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. استجواب الروبوت الفنان "آي - دا" داخل مجلس اللوردات البريطاني | الشرقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).