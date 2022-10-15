شاهد بالفيديو.. استجواب الروبوت الفنان "آي - دا" داخل مجلس اللوردات البريطاني | الشرقية



شاهد بالفيديو.. استجواب الروبوت الفنان
2022/10/15 | 13:50 - المصدر: قناة الشرقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: Xa6wOmjnpvU

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