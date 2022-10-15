منح فرصة للطلبة المتغيبين .. وزارة التربية: إعادة امتحانات يوم 28 أيلول الماضي لطلبة السادس الإعدادي

2022/10/15 | 13:51 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية، اليوم السبت، منح فرصة للطلبة المتغيبين في مرحلة السادس الإعدادي في محافظة بغداد حصراً لإعادة الامتحانات في ثلاث مواد دراسية فقط.

وقالت الوزارة في بيان إنه “نظراً للظرف الأمني الطارئ الذي حصل يوم 28 من شهر أيلول الماضي في مدينة بغداد مما تسبب بغياب عدد من طلبة الصف السادس الاعدادي ، ولعدم حرمانهم من أداء الامتحان الوزاري، قررت اللجنة الدائمة للامتحانات العامة امتحان الطلبة المتغيبين في المديريات العامة للتربية لمدينة بغداد (فقط)”.

وأضافت الوزارة أن “موعد امتحانهم سيكون يوم الاربعاء الموافق 19 / 10 / 2022 و سيشمل الامتحان مواد الكيمياء : احيائي ، التطبيقي للدراستين العربية والإنكليزية ( المتميزين )، والجغرافية: للفرع الأدبي، وعلم الجمال: لفرع الفنون”.

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