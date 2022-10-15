تواقيع نيابية لسحب يد رئيس هيئة الاستثمار سها النجار: فساد وكسب غير مشروع

2022/10/15 | 13:52 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: اعلن عضو لجنة النزاهة هادي السلامي، السبت، 15 تشرين الاول، 2022،...

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