2022/10/15 | 13:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقف الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الخميس، عند مطعم “Tacos 1986″، وهو مطعم مكسيكي شهير في جنوب كاليفورنيا، لشراء وجبة دجاج “كويساديلا”.

وعند طلب بايدن البالغ من العمر 79 عاما الفاتورة، عرض عليه أمين الصندوق في المطعم خصما بنسبة 50٪ على “الخدمة العامة”.

وبعد الخصم، بلغ إجمالي فاتورة بايدن 16.45 دولار، لكن بايدن دفع 60 دولارا بدلا من ذلك.

وأصر بايدن على أن الشخص التالي الذي يأتي للمطعم سيحصل على وجبته مجانا.



وقبل مغادرته، سأل أحدهم بايدن عما حصل عليه، فأجاب “دجاج كويساديلا”.

ونشر بايدن فيديو محادثته مع العامل على صفحته في موقع “تويتر”، وعلق: “أعلمني إذا كنت الشخص التالي الذي حصلت على وجبة الدجاج المجانية”، وتفاعل مغردون مع المقطع الذي انتشر على نطاق واسع.

If you got the next quesadilla, let me know.



pic.twitter.com/gLJGs98jME

— President Biden (@POTUS) October 14, 2022

The best thing I’ve seen on Instagram all week is @JoeBiden with donut in hand buying more donuts from Jose at the back of his car #JoeBiden2020 pic.twitter.com/tJxenDIg9S

— Maria Theresa (@MallaPip) February 22, 2020

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ((شاهد) .. بايدن يحصل على 50٪ خصم في أشهر محلات وجبات الدجاج بكاليفورنيا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ((شاهد) .. بايدن يحصل على 50٪ خصم في أشهر محلات وجبات الدجاج بكاليفورنيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).