سنغافورة.. قيود على مجلة

2022/10/15 | 13:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات في سنغافورة، الجمعة، فرض قيود على ترخيص النسخة المحلية من مجلة الموضة "فوغ"، بسبب نشرها صورا عارية وترويجها للأسر "غير التقليدية".

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