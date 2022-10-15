2022/10/15 | 13:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قررت وزارة التربية، اليوم السبت، امتحان الطلبة المتغيبين في المديريات العامة ببغداد.وقالت الوزارة في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/: أنه “نظراً للظرف الأمني الطارئ الذي حصل يوم 28 من شهر أيلول الماضي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية تقرر امتحان الطلبة المتغيبين في مديريات بغداد وتحدد موعده المركز الخبري الوطني.

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