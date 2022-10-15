2022/10/15 | 13:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن وزير التجارة علاء الجبوري، اليوم السبت، عن اطلاق قطع وتجهيز الوجبة التاسعة من مفردات السلة الغذائية لعام 2022 اعتباراً من يوم الأحد الموافق السادس عشر من شهر تشرين الأول الجاري. وذكرت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اطلاق الوجبة التاسعة من مفردات السلة الغذائية المركز الخبري الوطني.

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