احذروا من سلطة بني العباس.. الصدر يهاجم تشكيل حكومة

2022/10/15 | 14:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه صالح محمد العراقي ما يُعرف

بـ"وزير القائد" المقرب من زعيم التيار

الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت،

إنتقاداً لإذاعاً لمساعي الإطار

التنسيقي في تشكيل حكومة "ائتلافية

ميليشياوية مجربة"، فيما جدد رفضه

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