المجمع الفقهي يشارك اهالي النجف احتفالهم بذكرى المولد النبوي الشريف (صور)

2022/10/15 | 14:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

شارك وفد من المجمع الفقهي العراقي، باحتفالية ذكرى المولد النبوي التي اقامتها أكاديمية البلاغي في دار العلم للإمام الخوئي في النجف.

وذكر بيان للمجمع، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "انطلقت فعاليات الاحتفاء بالمناسبة، بتلاوة آي من الذكر الحكيم بعدها كلمة ترحيبية القاها السيد زيد بحر العلوم مدير الاكاديمية، رحب فيها بالحضور والمشاركين في الحفل، ثم كلمة من وحي المناسبة ألقاها السيد محمد علي بحر العلوم أستاذ الحوزة العلمية وأمين عام مؤسسة بحر العلوم الخيرية، حث فيها على الاقتداء بالنبي الكريم وأخذ الدروس والعبر من سيرته العطرة".

وتابع، أنه "بعد ذلك كانت كلمة الدكتور عبد الوهاب السامرائي خطيب الحضرة الحنفية وعضو الهيئة العليا في المجمع، أكد فيها على الرحمة والتآخي بين الأمم والشعوب، واستغلال هذه المناسبات لزيادة اواصر المحبة والتعاون والعمل المشترك".

من جهته، قال عماد محمد علي عضو الهيئة العليا في المجمع الفقهي، ان "ولادة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ورسالة السامية تدفعنا لعمل برامج عملية تصلح الفرد والمجتمع، نحقق فيها الاستقرار المجتمعي".

واوضح، أنه "أقيم على هامش الحفل معرضاً فنياً ضم صوراً تشكيلية لفنانين عراقيين ولوحات لخطاطين نجفيين جسدت ولادة النبي الاكرم"، مختتمين "الحفل بقصائد شعرية تغنت بحب رسول الإنسانية نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم".

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