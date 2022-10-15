في بغداد حصراً.. التربية تقرر امتحان الطلبة المتغيبين بالمديريات العامة

2022/10/15 | 14:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادقررت وزارة التربية، اليوم السبت، اجراء امتحان الطلبة المتغيبين بالمديريات العامة في العاصمة بغداد حصراً.وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "نظراً للظرف الأمني الطارئ الذي حصل يوم 28 من شهر أيلول الماضي في مدينة بغداد مما تسبب بغياب عدد من طلبة الصف السادس الاعدادي ، ولعدم حرمانهم من أداء الامتحان الوزاري، قررت اللجنة الدائمة للامتحانات العامة في وزارة التربية، إمتحان الطلبة المتغيبين في المديريات العامة للتربية لمدينة بغداد (فقط)".واضاف: "حيث سيكون موعد امتحانهم يوم الاربعاء الموافق 19 / 10 / 2022 وسوف يشمل الامتحان المواد المبينة ادناه :• الكيمياء: احيائي ، التطبيقي للدراستين العربية والإنكليزية ( المتميزين ) . • الجغرافية: للفرع الأدبي . • علم الجمال: لفرع الفنون".

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