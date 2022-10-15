جمع تواقيع نيابية لسحب يد رئيس هيئة الاستثمار سها النجار

2022/10/15 | 14:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

اعلن عضو لجنة النزاهة هادي السلامي، اليوم السبت، عن جمع 75 توقيع لسحب يد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سها النجار.

وجاء في منشور للسلامي على "فيسبوك" وتابعته (بغداد اليوم)، جمع النائب هادي السلامي عضو لجنة النزاهة والنائب حسن الخفاجي عضو لجنة الاستثمار تواقيع لسحب يد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بسبب شبهات الفساد و هدر المال العام و الكسب غير المشروع، والتأكيد على هيئة النزاهة ومحاكم التحقيق لحسم قضايا الفساد.

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