التربية تصدر قرار بشأن الطلبة المتغيبين عن الامتحانات

2022/10/15 | 14:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية تصدر قرار بشأن الطلبة المتغيبين.

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