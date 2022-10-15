العراق.. التيار الصدري يؤكد رفض المشاركة في تشكيلة حكومة السوداني

2022/10/15 | 14:21 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم السبت رفضه مشاركة أي من التابعين للتيار الصدري في الحكومة التي يعتزم محمد شياع السوداني تشكيلها بعد تكليفه من الرئيس الجديد عبد اللطيف رشيد.

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