التربية تقرر امتحان طلبة السادس المتغيبين يوم 28 أيلول الماضي

2022/10/15 | 14:32 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت موعد الامتحان.

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