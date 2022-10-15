2022/10/15 | 14:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاصكشف القيادي في الاطار التنسيقي محمود الحياني، اليوم السبت، حقيقية وجود خلافات بين قوى الاطار بسبب تصويت بعض نواب الاطار لبرهم صالح خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.وقال الحياني، لـ (بغداد اليوم)، ان "الانباء التي تتحدث عن وجود خلافات ما بين قوى الاطار التنسيقي بسبب تصويت بعض نواب الاطار لبرهم صالح خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، غير صحيح اطلاقاً، ولا توجد هكذا خلافات داخل أي كتلة من كتلة الاطار".وبين ان "الاطار التنسيقي منح نوابه بكل قواه السياسية حرية الاختيار لأي مرشح يراه مناسب لمنصب رئيس الجمهورية"، لافتاً الى ان "هناك نواب من الاطار صوتوا لبرهم صالح واخرين صوتوا لعبد اللطيف رشيد، وهذه هي الديمقراطية، فكل شخص يختار ما يراه مناسب دون أي ضغوطات او توجيهات من قادة الكتل والأحزاب".وافاد مصدر سياسي مطلع، في وقت سابق من اليوم السبت، بحصول انشقاقات داخل كتلة دولة القانون النيابية، على خلفية تصويت بعض النواب لصالح برهم صالح بجلسة البرلمان الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "كتلة دولة القانون النيابية شهدت انقسامات وانشقاقات بسبب تصويت بعض نوابها لصالح برهم صالح بجلسة البرلمان الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية الخميس الماضي".واضاف ان "المصوتين لصالح برهم صالح ادلوا باصواتهم خلافاً لرغبة رئيس الائتلاف نوري المالكي".وعقد مجلس النواب الخميس الماضي، جلسته الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، والتي تمخض عنها فوز عبداللطيف رشيد بمنصب الرئاسة.وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "رشيد حصل على 162 صوتاً، فيما نال صالح 99 صوتاً واعتبرت 8 أصوات باطلة، من مجموع عدد المقترعين البالغ 269 نائباً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انشقاقات داخل الإطار بسبب تصويت بعض نوابه لبرهم صالح.. وقيادي يوضح) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انشقاقات داخل الإطار بسبب تصويت بعض نوابه لبرهم صالح.. وقيادي يوضح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).