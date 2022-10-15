الكاظمي يكلف وزيرة الدولة هيام نعمت بمهام وزارة المالية وكالة

2022/10/15 | 14:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وافق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، على طلب إعفاء وزير النفط إحسان عبد الجبار من مهام وزارة المالية وكالة، فيما كلف وزيرة الدولة هيام نعمت بمهام المالية.وقال مصدر حكومي في تصريح تابعته (بغداد اليوم): إن "رئيس الوزراء وافق على طلب وزير المالية وكالة إحسان عبد الجبار بإعفائه من المنصب أعلاه"، مشيراً الى أن "الكاظمي كلف وزيرة الدولة هيام نعمت بمهام وزارة المالية وكالة، لحين تشكيل الحكومة الجديدة".

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