التجارة تعلن اطلاق الوجبة التاسعة من السلة الغذائية اعتبارا من يوم غد

2022/10/15 | 14:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن وزير التجارة علاء الجبوري، اليوم السبت، عن اطلاق عمليات قطع و تجهيز الوجبة التاسعة من مفردات السلة الغذائية لعام 2022 اعتبارا من يوم الاحد الموافق 16 تشرين الاول الجاري.

وذكر بيان الوزارة تلقته (بغداد اليوم)، أن "الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية انهت استعداداتها الفنية والادارية لاستلام المواد الموردة لحساب السلة الغذائية في مخازنها والتي ستوزع على جميع المواطنين المشمولين بنظام البطاقة التموينية و حسب الخطة التسويقية للتجهيز التي اعدتها الشركة وبدءا من المناطق الاكثر فقرا وتتبعها بقية المناطق".

ودعا بيان الوزارة وكلاء المواد الغذائية الى "مراجعة مراكز القطع في بغداد والمحافظات لغرض قطع حصص المواطنين وحسب جداول القطع".

من جانبها، اكدت مدير عام شركة المواد الغذائية المهندسة لمى هاشم الموسوي، "استمرار ملاكات شركتها في كافة المواقع ببغداد والمحافظات عملهم وخلال ايام العطل الرسمية استعداد لبدء تجهيز مواد السلة الغذائية وتوزيعها على المواطنين بدفعة واحدة وبنفس الوقت بدون تأخير او نقص في اي مادة".

واشارت الى أن "شركتها مستمرة ببيع مادة الطحين علامة ( داس ) وحليب ( دوفيلاك) الفرنسي بطريقة البيع المباشر للمواطنين وباسعار تنافسية من خلال مراكز البيع في بغداد والمحافظات بالتزامن مع بدء عملية القطع".

وتابع البيان أنه "في الوقت ذاته المواطنين الكرام التبليـــغ عن المخالفــات عبر الخطــوط الساخنـة المعلنة او عبــر موقـع الفيس بوك الرسمـي للوزارة او الشركـة او التقديم عبـر رابط خدمة ((راقبني )) الالكترونية".

ونوه الى ضرورة الابلاغ عبر الاتصال على الرقم المجاني الاتية:

دائرة الرقابة التجارية والمالية ( 07729222019 )

دائرة التخطيط والمتابعة ( 07815914941 )

قسم شؤون المواطنين ( 07715550851 )

الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية ( 07721417248 )

رقابة الغذائية ( 07704333547 )

خدمة (راقبني) الإلكترونية لاستلام الشكاوى والتقديم عبر الرابط :

‏ https://ur.gov.iq/index/show-eservice/20084/19/org

او الرقم المجاني لخدمة راقبني (5599)

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