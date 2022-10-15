مؤيد للاحتجاجات.. منع مخرج إيراني من السفر لحضور مهرجان لندن السينمائي

2022/10/15 | 14:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مخرج إيراني أن بلاده منعته من التوجه إلى المملكة المتحدة لحضور مهرجان لندن السينمائي، بسبب دعمه لحركة الاحتجاج التي أشعلتها وفاة مهسا أميني، التي وصفها بأنها "لحظة كبيرة في التاريخ".

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