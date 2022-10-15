منح فرصة للطلبة المتغيبين .. التربية توافق على إعادة الامتحانات بثلاث مواد دراسية

2022/10/15 | 14:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية، اليوم السبت، منح

فرصة للطلبة المتغيبين في مرحلة السادس

الإعدادي في محافظة بغداد حصراً لإعادة

الامتحانات في ثلاث مواد دراسية فقط.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن

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