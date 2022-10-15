مجلس النواب يبدأ إجراءات إحالة رئيس هيئة الاستثمار الى النزاهة

2022/10/15 | 14:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت لجنتا النزاهة والاستثمار في مجلس

النواب، اليوم السبت، جمع تواقيع لسحب

يد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سهى

النجار.

وقال عضو لجنة النزاهة النائب هادي

السلامي، في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنه

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