2022/10/15 | 14:45 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دائرة البيطرة تناقش الية عمل برنامج السيطرة على المقاومة الجرثومية للمضادات الميكروبية في دورتها الجديدة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/15 | 14:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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