” قوى التغيير” انبثاق تكتل سياسي جديد في بغداد

2022/10/15 | 14:48 - المصدر: وكالة خبر

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اعلن في العاصمة بغداد ، اليوم السبت ، عن انبثاق تكتل سياسي جديد تحت مسمى (قوى التغيير ) بمشاركة عدد من الحركات الناشئة والاحزاب السياسية وهي ” الحزب الشيوعي ، البيت الوطني، حركة نازل اخذ حقي، البيت العراقي، تيار الوعد، حركة تشرين ، التيار الاجتماعي ، التيار الديمقراطي”.

وتعهد المشاركون في التكتل الجديد ، بممارسة الدور السياسي الفاعل لخوض الانتخابات المقبلة وفق الاطر الدستورية والقانونية .

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