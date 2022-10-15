2022/10/15 | 14:49 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: وافق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، 15 تشرين الاول، 2022،...

ظهرت المقالة الكاظمي يعين وزير للمالية وكالة بدلا من عبد الجبار أولاً على المسلة.

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