2022/10/15 | 15:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي و الحكيم يبحثان تطورات المشهد السياسي وملف تشكيل الحكومة الجديدة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي و الحكيم يبحثان تطورات المشهد السياسي وملف تشكيل الحكومة الجديدة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي و الحكيم يبحثان تطورات المشهد السياسي وملف تشكيل الحكومة الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).