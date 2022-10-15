قيادي يكشف المدة التي يتمكن خلالها السوداني في تشكيل حكومته

2022/10/15 | 15:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف عضو الهيئة القيادية لتيار الفراتين إيهاب عياد، اليوم السبت، عن المدة التي سوف يتمكن فيها رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني من تشكيل حكومته.وقال عياد في تصريح صحافي،ان “رئيس الوزراء […]

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