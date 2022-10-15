شاهد لحظة هبوط كبسولة فضاء تحمل طاقم

2022/10/15 | 15:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد أربعة من رواد الفضاء على متن الكبسولة "SpaceX Crew Dragon" إلى الأرض بأمان قادمين من محطة الفضاء الدولية، بعد مهمة علمية على متن المختبر المداري استمرت لمدة ستة أشهر تقريبًا، وأظهر مقطع فيديو لحظات هبوط الكبسولة بنجاح فوق مياه البحر، بينما سادت حالة من الابتهاج والتصفيق بين موظفي شركة "سبيس إكس".

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