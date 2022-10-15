2022/10/15 | 15:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متظاهرون يدخلون مبنى البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء في بغداد في 30 تموز/يوليو 2022 © ا ف ب أحمد الربيعي بغداد (أ ف ب) – أعلن التيار الصدري على لسان المقرب من زعيم التيار مقتدى الصدر محمد صالح العراقي، السبت عن رفضه المشاركة في الحكومة المقبلة في العراق، وذلك بعد نحو يومين من انتخاب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التيار الصدري يرفض المشاركة في الحكومة المقبلة في العراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التيار الصدري يرفض المشاركة في الحكومة المقبلة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).