دمج النفط والكهرباء.. باب مرفوض لطمس فساد الوزارتين والذهاب باتجاهه مشروط (تفاصيل)

2022/10/15 | 15:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية علي المشكور، اليوم السبت، صعوبة دمج وزارتي النفط والكهرباء بوزارة واحدة، نظرا لوجود ملفات تتعلق بشبهات الفساد في تلك الوزارتين، مبينا، أنه من الخطأ تحميل الوزارة الجديدة (وزارة الطاقة) تبعات تلك الملفات التي يجب ان يتم كشفها.

وقال المشكور لـ (بغداد اليوم) ان "وزارة الطاقة ممكن ان يشرع قانون خاص بها ويتم الاتفاق عليه بين الحكومة والبرلمان بوجود لجنتي النفط والغاز والكهرباء والطاقة ويتم وضع أسس صحيحة لهذه الوزارة".واضاف: "وعليه يمكننا الذهاب باتجاه اي مقترح لدمج النفط بالكهرباء لكن السنوات السابقة حصلت هناك شبهات فساد وعمليات هدر بالوزارتين"، لافتاً الى انه "لا يمكن أن ترحل لوزارة الطاقة فمن الواجب المضي بحسم اي فساد كان سابقا وعدم التستر عليه بترحيله إلى وزارة الطاقة".وكان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الطاقة عبد الحسين الهنين قد صرح بوقت سابق لـ (بغداد اليوم) ان هناك مقترحا خاصا يقضي بدمج وزارتي النفط والكهرباء بوزارة الطاقة.

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