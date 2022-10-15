أفضل الأوقات لتناول الوجبات الثلاث

2022/10/15 | 15:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوصي أخصائيو التغذية بتناول العشاء بعد أربع إلى خمس ساعات من الغداء.

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