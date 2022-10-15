2022/10/15 | 15:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Pg_MuH2TWNs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مقتدى الصدر يكسر صمته السياسي ويعلق على حكومة السوداني | نشرة أخبار الثالثة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مقتدى الصدر يكسر صمته السياسي ويعلق على حكومة السوداني | نشرة أخبار الثالثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).