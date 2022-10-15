الهند تختبر صاروخاً باليستياً اطلق من غواصة تعمل بالطاقة النووية

2022/10/15 | 15:36 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهند أنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا أطلق من أول غواصة صنعت محليا وتعمل بالطاقة النووية.وقالت وزارة الدفاع الهندية في بيان اليوم السبت، إن عملية الإطلاق “مهمة لإثبات كفاءة الطاقم والتحقق من حسن تشغيل برنامج الغواصة النووية القاذفة للصواريخ … Readmore

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