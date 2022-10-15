الكاظمي والحكيم يبحثان تطورات المشهد السياسي

2022/10/15 | 15:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تطورات المشهد السياسي وملف تشكيل الحكومة الجديدة.

وذكر بيان عن مكتب السيد الحكيم أن الاخير خلال استقباله الكاظمي، “تداول تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة وملف تشكيل الحكومة القادمة”، مبيناً أن “الجانبين باركا للجميع نجاح مجلس النواب في انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة المقبلة”.

وأشاد الحكيم، وفقاً للبيان بـ”الدور الذي لعبته حكومة السيد الكاظمي في تهدئة الأوضاع وإخراج العراق من منعطفات صعبة ودورها في تجسير العلاقة بين العراق ودول الجوار والعالم”.

وبين أن “من سمات النظام السياسي في العراق هو التداول السلمي للسلطة و إنتقال المسؤولية من فريق لآخر”، داعياً إلى “الإفادة من خبرات وتجارب الوزراء في الحكومات السابقة في تحديد الأولويات وصياغة المعادلة الخدمية وتوفير فرص العمل”.

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