2022/10/15 | 15:43 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدناه جدول مباريات اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الذهاب للدوري العراقي 2022 – 2023:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جدول مباريات اليوم السبت ضمن الجولة الثانية من مرحلة الذهاب لمنافسات الدوري الممتاز) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جدول مباريات اليوم السبت ضمن الجولة الثانية من مرحلة الذهاب لمنافسات الدوري الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).