الإستخبارات العراقية تطيح بمهربي آثار ومروجي مخدرات و10 متهمين

2022/10/15 | 15:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الإستخبارات العسكرية

العراقية، اليوم السبت، القبض على

عصابة لمهربي الآثار ومروجي المخدرات

وعشرة متهمين بمواد قانونية مختلفة في

مناطق متفرقة من البلاد.

وقال اعلام المديرية، في بيان، إن

مع

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