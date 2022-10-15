2022/10/15 | 15:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

اليوم السبت، مع رئيس تيار الحكمة

الوطني عمار الحكيم تطورات المشهد

السياسي وملف تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال الحكيم، في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، "خلال استقبالن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي والحكيم يبحثان تطورات المشهد السياسي وملف تشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي والحكيم يبحثان تطورات المشهد السياسي وملف تشكيل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).