التصعيد أم التهدئة؟.. تحليل مطوّل من عادل عبدالمهدي حول

2022/10/15 | 15:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث رئيس الوزراء السابق عادل

عبدالمهدي، السبت، عن "مرتكز نظام

الهيمنة العالمي".

وقال عبدالمهدي في تحليل بعنوان،

(التصعيد أم التهدئة؟ وأولوية الجماعية

أمام الفردية؟)..



وتابعته وكالة نون

الخبرية: "

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