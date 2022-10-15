2022/10/15 | 15:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن...

ظهرت المقالة المالكي: الحكومة القادمة لن تكون هبة تعطى بل قيد ومسؤولية برقابة المتصدين لها أولاً على المسلة.

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