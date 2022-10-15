شراء العراقيين لعقارات تركيا في مسار تصاعدي بعد انخفاضها في تموز.. ارتفاع متوقع بنسبة 15% مقارنة بـ2021

2022/10/15 | 16:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

عاود شراء العراقيين للعقارات التركية للارتفاع نسبيا في منحنى تصاعدي بعد انخفاض هائل في تموز الماضي، فيما مازالت المؤشرات تدل على امكانية ارتفاع مشتريات العراقيين للعقارات التركية بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي.

هيئة الإحصاء التركية قالت في تقرير حديث ان “مبيعات المنازل في تركيا للأجانب انخفضت بنسبة 23.8٪ في أيلول 2022 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق وأصبحت 5 الآف و49 منزلًا، حصلت اسطنبول على المرتبة الاولى بواقع الف و795 منزلا، وجاءت انطاليا في المرتبة الثانية بمبيعات الف و 585 منزلًا، ثم مرسين بواقع 335 منزلا “.

واضافت ان “تركيا باعت خلال تسعة أشهر الاولى من العام الحالي 49 ألفا و644 منزلا للأجانب وبنسبة ارتفاع بلغت 32.5% عن نفس الفترة من العام السابق”.

وأشارت إلى أن “الروس تصدروا باقي الدول في الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال أيلول وبعدد ألف و 196 منزلا، وجاء الايرانيون بالمرتبة الثانية حيث اشتروا 592 منزلاً، والعراقيون ثالثا وبعدد بـ 433 منزلا، والمانيا رابعا بعدد 225 منزلا، وكازاخستان خامسا وبعدد 207 منزلا”.

وفي احصائية سريعة اجرتها منصة “يس عراق”، فأن “العراقيين اشتروا في كانون الثاني من العام الحالي 513 عقارًا، وفي شباط 633 عقارا، وفي اذار 741، ونيسان 714، وايار617، وخلال حزيران اشترى العراقيون 807 عقارًا، وفي تموز انخفضت الى 380 عقارًا، ومن ثم ارتفعت في اب الى 417 عقارًا، لترتفع في ايلول الى 433 عقاراً في تصاعد مستمر بعد هبوط تموز.

ووفق ما تقدم فان خلال 9 اشهر اشترى العراقيون اكثر من 5 الاف و200 عقار، ووفق هذه الاحصائية، يظهر ان معدل ما يشتريه العراقيون خلال 2022 شهريًا، يبلغ 580 منزلًا، مايعني ان خلال النصف الاول من العام الحالي اشترى العراقيون قرابة 3500 عقار في تركيا، وهو اكثر بنسبة 15% مقارنة بالنصف الاول من العام الماضي الذي بلغ 3019 عقارًا، وبمعدل شهري يبلغ 500 عقار.

ويؤشر خبراء “فشل” المبادرات المصرفية والبنك المركزي في شراء العقارات وحل ازمة السكن، بل على العكس ادت القروض العقارية الى رفع اسعار العقارات، فضلا عن ان المجمعات السكنية اغلبها تم انشائها في داخل العاصمة وباسعار مرتفعة وحتى تلك المجمعات السكنية على حدود العاصمة، حيث لاتقل اسعار المتر الواحد عن ألف دولار.

ويبلغ متوسط سعر العقار الواحد في تركيا قرابة 50 الف دولار، مايعني انه خلال 8 اشهر من العام الحالي انفق العراقيون 220 مليون دولار في شراء اكثر من 4400 عقار، واذا بلغت مشتريات العراقيين للعقار التركي سنويًا اكثر من 6 الاف عقار، فهذا يعني ان اكثر من 300 مليون دولار سنويًا يخرجها العراقيون الى تركيا لشراء العقارات، وسط غلاء العقارات في العراق.

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