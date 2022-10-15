2022/10/15 | 16:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم آلاف من أنصار جماعتين من المعارضة التونسية احتجاجات ضد الرئيس قيس سعيّد، السبت، نددوا فيها بتحركاته لتعزيز سلطته السياسية في ظل تصاعد الغضب الشعبي بسبب نقص الوقود والغذاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تونس.. تظاهرات للمعارضة ضد "سياسة الرئيس" وتدهور الوضع الاقتصادي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تونس.. تظاهرات للمعارضة ضد "سياسة الرئيس" وتدهور الوضع الاقتصادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).