وزير الخزانة البريطاني الجديد: الضرائب قد ترتفع وقرارات صعبة قادمة

2022/10/15 | 16:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أقر وزير الخزانة البريطاني الجديد، جيريمي هانت، بالأخطاء التي ارتكبها سلفه، لافتا إلى أنه قد يلغي الكثير من خطط خفض الضرائب لرئيسة الوزراء ليز تراس، من أجل تحقيق الاستقرار بالبلاد.

وفي تصريحات لشبكة "بي بي سي"، حذر هانت، الذي تم تعيينه أمس الجمعة ليحل محل كواسي كوارتنغ كوزير للخزانة (المالية) في إدارة تراس، من "قرارات صعبة" قادمة، مشيرا إلى أن "الضرائب قد ترتفع، ومن المرجح أن تتقلص ميزانيات الإنفاق العام في الأشهر المقبلة".

وذكر هانت أن رئيسة الحكومة ليزا تراس تعترف بأخطائها وستقوم بتصحيحها"، مضيفا: "كان من الخطأ خفض أعلى معدل للضريبة لأصحاب الدخل المرتفع، في وقت يتعين علينا فيه أن نطلب تضحيات من الجميع لتجاوز فترة صعبة للغاية".

وتابع: "كما كان من الخطأ السير دون رؤية والإعلان عن تلك الخطط دون طمأنة المواطنين من خلال التزام مكتب مسؤولية الميزانية بأنه يمكننا في الواقع تحمل تكاليفها..فينبغي علينا أن نظهر للعالم أن لدينا خطة تضيف ماليا"، موضحا أن الضرائب يمكن أن ترتفع و"سيكون الأمر صعبا".

وأردف هانت: "لن يرتفع الإنفاق بالقدر الذي يريده الناس، وسيتعين على جميع الإدارات الحكومية إيجاد المزيد من الكفاءات، أكثر مما كانت تخطط له، ولن يتم تخفيض بعض الضرائب بالسرعة التي يريدها الناس".

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