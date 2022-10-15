بكمائن في 4 محافظات.. الإطاحة بعصابة تهريب آثار بحوزتها عشرات القطع (صور)

2022/10/15 | 16:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم نصب كمائن محكمة في محافظات (البصرة ونينوى وكركوك والانبار).

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