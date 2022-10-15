كركوك.. اجتماع أمني يناقش إعادة انتشار قطعات الجيش والشرطة

2022/10/15 | 16:27 - المصدر: السومرية نيوز

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ترأس قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك، علي الفريجي، اليوم السبت، اجتماعاً أمنياً لبحث التحديات الأمنية التي تواجه المحافظة.

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