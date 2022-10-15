اساتذة مصريون متخصصون: مركز الحياة للاشعة التداخلية وقسطرة الدماغ في كربلاء مفخرة للعراق والمنطقة

2022/10/15 | 16:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشاد جمع من الاساتذة المصريين

المختصين في الاشعة التداخلية وعلاج

الاورام من جامعات جمهورية مصر العربية

بمركز الحياة للاشعة التداخلية وقسطرة

الدماغ الذي افتتحه العتبة الحسينية في

مؤسسة وارث الدولية للا

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